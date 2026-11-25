Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen 17 bin 500 kişilik yeni stadyumun inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 72’ye ulaşırken, projenin 22 Şubat 2027’de tamamlanması planlanıyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yeni stadyumun yapım çalışmaları hızla sürüyor. 17 bin 500 kişilik kapasiteye sahip olacak stadyumda tribünler, çatı ve iç mekan imalatları devam ederken, ekipler projeyi planlanan takvimde tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin spor altyapısına önemli katkı sunması beklenen stadyumun yeni sezonda taraftarlarla buluşması hedefleniyor.

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Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, stadyumun planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve yeni sezonda hizmete açılması için gerekli hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Şubat ayında hizmete açmayı hedeflediklerini ifade eden Özdemir, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızca finanse edilen on yedi bin beş yüz kişilik stadyum inşaatındayız şu anda. Şu anda yüzde yetmiş ikilik fiziki ilerlemeyle devam ediyor. Normal işin bitim süresi 2027 yılı Şubat 22. biz bu tarihe kadar inşallah stadyumun bitişiyle ilgili gerekli diğer düzenlemeleri de yaparak sezon içerisinde açmayı da planlıyoruz. Bu noktada gerçekten emek sarf eden Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Büyükşehir Belediyemize, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni sezonda takımımız burada daha güzel başarılarla taraftarımızı coşkuyla maçlarda özellikle bekliyoruz. Şehir stadyumumuzda içerisinde antrenman salonları var. Aynı zamanda idari ofisler var. İl müdürlüğü hizmet birimlerinin konumlandırılacağı alanlar var. Bu noktada gerçekten şehir merkezi olarak da yakın bir alanda, yani şehir merkezinden maçlar için halkımızın rahatlıkla yürüyerek gelebileceği bir mesafede. Bu noktada da çok uzakta olmayışı da bizim için bir avantaj oldu şu anda iç mekanlarda alçı sıva boya işleri devam ediyor" dedi.

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Kahramanmaraş'taki spor yatırımlarını da anlatan Özdemir, "Öngördüğümüz sürede biteceğine inanıyoruz. Gerçekten hızlı ve güzel bir çalışma var şu anda stadyum inşaatında. Bu önemli yatırımın şehrimize kazandırılmasında özellikle başta Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kahramanmaraş'ımızın uzun yıllardır özlemle beklediği ve şehrimizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan yeni stadyum projemizde çalışmalar tamamlanmak üzere. Şehrimizde açılışı yapılmayan ve açıldığı tarihlerde stadyumun yetişecek, tamamlanacak tesislerimiz var. Elbistan yüzme havuzu gibi, Afşin yüzme havuzu gibi, Ekinözü spor salonu gibi, Andırın yurdu gibi birçok tesisimiz var. Açılışı kullanıma başlanan ancak açılışı yapılmayan iki adet de yurdumuz var şu anda, İstiklal yurdu ile Kahramanmaraş yurdumuz. Biz inşallah hepsini bir gün toplu açılışla açacağız. Açılış esnasında önemli maç planlanabilir. Özellikle halkımızın da o maçı seyretmek üzere geleceği güzel bir maç planlanabilir. O da bakanlığımızın uhdesinde olacak olan bir şey. Şu an için bununla ilgili bir şey söylemek erken" diye konuştu.