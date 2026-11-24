Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi’nde mücadele eden Kahramanmaraş temsilcisi Onikişubat Belediyespor, sahasında konuk ettiği lig lideri Ziraat Bankkart’a 30 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi’nde mücadele eden Onikişubat Belediyespor, ligin lideri Ziraat Bankkart ile karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş Merkez 1 Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip üstün bir oyun ortaya koydu.

Mücadelenin ilk setini 1925, ikinci setini ise 2025 kazanan Ziraat Bankkart, durumu 20’a getirdi. Üçüncü sette de oyunun kontrolünü elinde tutan başkent temsilcisi, bu seti 1625 alarak karşılaşmadan 30 galip ayrıldı.