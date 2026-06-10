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        Kahramanmaraş'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu

        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kayıp olarak aranan 3 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu

        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kayıp olarak aranan 3 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.


        Boylu Mahallesi'nde yaşayan Yahya Tosun, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 3 yaşındaki oğlu Hasan Halis Emin Tosun'un kaybolduğu ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla mahalle ile Boylu Göleti çevresinde arama çalışması başlatıldı.

        Gölet çevresinde yürütülen arama çalışmaları sırasında sağlıklı şekilde bulunan çocuk, ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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