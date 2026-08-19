Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti

Çağlayan Mahallesi civarında kavak bahçesini sulamak için bölgeye giden Feyzi Gürbüz'den (74) bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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