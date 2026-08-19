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        Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

        Çağlayan Mahallesi civarında kavak bahçesini sulamak için bölgeye giden Feyzi Gürbüz'den (74) bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kanalda arama yapan ekipler, Gürbüz'ün cansız bedenine ulaştı.

        İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Gürbüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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