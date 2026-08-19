Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.
Çağlayan Mahallesi civarında kavak bahçesini sulamak için bölgeye giden Feyzi Gürbüz'den (74) bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kanalda arama yapan ekipler, Gürbüz'ün cansız bedenine ulaştı.
İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Gürbüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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