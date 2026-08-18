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        Şarkıcı Burak Kut Kahramanmaraş'taki uluslararası fuarda sahne aldı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 18'inci gününde şarkıcı Burak Kut konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 22:22 Güncelleme:
        Şarkıcı Burak Kut Kahramanmaraş'taki uluslararası fuarda sahne aldı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 18'inci gününde şarkıcı Burak Kut konser verdi.

        Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki konserde sahneye çıkan Kut, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Müzikseverler konsere yoğun ilgi gösterirken, sanatçının hayranları şarkılara eşlik etti.

        Şarkıcı Kut, konsere katılanlara teşekkürlerini sundu.

        Aile Yılı kapsamında "Ailecek Fuardayız" temasıyla düzenlenen fuar, konserler, alışveriş stantları, deneyim atölyeleri, yöresel lezzetler ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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