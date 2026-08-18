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        İBTÜ Rektörü Bakan, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (İBTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, üniversitenin akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerini değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 15:17 Güncelleme:
        İBTÜ Rektörü Bakan, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (İBTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, üniversitenin akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerini değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Üniversitede düzenlenen programda konuşan Bakan, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda üniversitenin bilim ve teknoloji ağırlıklı olarak yeniden yapılandırıldığını ve "İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" adını aldığını söyledi.

        Akademik yapılanmanın önemli ölçüde genişletildiğini belirten Bakan, "Yeni dönemde yüksek teknoloji, savunma sanayisi, havacılık ve bilişim alanlarına odaklanacağız. Yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği, mezunlarının da kısa sürede istihdam edildiği güçlü bir bilim ve teknoloji üniversitesi oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu ile savunma sanayisine nitelikli insan kaynağı oluşturacaklarını belirten Bakan, şöyle konuştu:

        "Burada toplam 11 program oluşturduk. İlk etapta üç programımıza öğrenci aldık. Özellikle Uçak Teknolojisi ve Makine programlarımız yoğun ilgi gördü. Öğrencilerimizin önemli bir bölümünü TUSAŞ ve savunma sanayisindeki diğer firmalarla yapacağımız iş birlikleri sayesinde istihdam etmeyi hedefliyoruz."

        Bakan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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