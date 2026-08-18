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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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