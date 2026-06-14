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        Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasındaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 03:20 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasındaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı


        KAHRAMANMARAŞ-Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangında fabrikadaki malzemelerin büyük bölümü zarar gördü.

        Karacasu Karaziyaret Mahallesi'nde, Erkenez Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında yaralanan bir itfaiye eri ile fabrika işçisinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Yangının fabrikada yol açtığı hasar ise günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Fabrikadaki makine, ekipman ve çeşitli malzemelerin büyük bölümü yangından etkilendi.

        Ekipler, fabrikada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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