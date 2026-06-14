Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasındaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
KAHRAMANMARAŞ-Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangında fabrikadaki malzemelerin büyük bölümü zarar gördü.
Karacasu Karaziyaret Mahallesi'nde, Erkenez Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında yaralanan bir itfaiye eri ile fabrika işçisinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangının fabrikada yol açtığı hasar ise günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Fabrikadaki makine, ekipman ve çeşitli malzemelerin büyük bölümü yangından etkilendi.
Ekipler, fabrikada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
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