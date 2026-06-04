Kahramanmaraş'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş'ta, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce Türk Mutfağı Haftası kapsamında kente özgü lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesi Çamlıca Tesisleri'nde yapılan etkinlikte, Kahramanmaraş'a özgü mutfak kültürü ile tescilli lezzetler sergilendi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş mutfağının Anadolu mutfak geleneğinden beslendiğini ve Osmanlı saray mutfağının izlerini taşıdığını söyledi.



Kentin gastronomi potansiyelini daha görünür hale getirmek, yerel üreticileri desteklemek, geleneksel ürünlerin kayıt altına alınmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Görgel, şöyle konuştu:



"Bugün geldiğimiz noktada Kahramanmaraş'ın 31 coğrafi işaretli ürünü bulunuyor. Maraş tarhanası, Maraş çöreği ve Çağlayancerit cevizi Avrupa Birliği tarafından tescillenmiş ürünlerimiz arasında yer alıyor. Hepinizin malumu üzere yakın zamanda fıstık ezmemizin de tescilini aldık. Maraş fıstığından Göksun elmasına, Maraş zeytininden Abbas incirine kadar 50 yeni ürünümüzün de tescilini almak için çalışıyoruz."



Görgel, şehrin tarihi izlerini taşıyan ve tamamı yöresel ürünlerden oluşan 600'ü aşkın reçeteyi içeren bir yemek kitabının hazırlandığını söyledi.



Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Ayten Şenel de Türk mutfağının sadece yemeklerden ibaret olmadığını belirterek binlerce yıllık deneyim ve birikimin kültürler arasında aktarılmasını sağlayan önemli bir miras olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından katılımcılara düğün, bayram ve günlük yaşam kültürünü yansıtan yöresel yemekler ikram edildi.



Programa, Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ayten Şenel, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

