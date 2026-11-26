Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu; 16 tutuklama
KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 16'sı tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ’ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 16’sı tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarını yakalamak için yürütülen çalışmalarda, kimlikleri tespit edilen 23 kişiyi yakalamak için 24 Kasım’da şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 5’i cezaevinde olduğu belirlenen toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda çeşitli uyuşturucular ile av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 23 kişiden 16’sı tutuklandı, 7’si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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