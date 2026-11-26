Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı eteklerinde bulunan tarihi Cancık Mağarası, şehrin yıllar içerisindeki değişimine tanıklık ediyor. Bir dönem şehir merkezinden uzakta, dağlık bir bölgede bulunan mağara, gelişen yapılaşma ve genişleyen yerleşim alanlarıyla birlikte bugün apartmanların arasında kaldı.

Kahramanmaraş'ın tarihî değerleri arasında yer alan Cancık Mağarası, özellikle Millî Mücadele döneminde üstlendiği rolle önem taşıyor. Fransız işgaline karşı yürütülen mücadelede Kuvayımilliye birliklerinin karargâh olarak kullandığı mağarada, farklı bölgelerden gelen direnişçiler bir araya geldi. Tarihî kaynaklarda, mağaranın haberleşme ve askerî sevk ile idare açısından da kullanıldığı bilgileri yer alıyor.

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Şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan mağara, geçmişte ulaşılması daha güç ve yerleşim alanlarından uzak bir noktadayken, Kahramanmaraş'ın büyümesiyle çevresindeki yapılaşmanın arasında kaldı. Özellikle son yıllarda artan konutlaşmayla birlikte mağaranın çevresindeki şehir dokusu da değişti. Cancık Mağarası'nın bulunduğu bölgedeki değişimi ve tarihi alanın bugünkü durumunu değerlendiren Onikişubat ilçesi Rasim Özdenören Mahalle Muhtarı Fatih Boru, "Mahallemiz yaklaşık 3 yıl önce, 2024 seçimlerinde kuruldu. Yeni bir bölge. Her daim gelişen, değişen bir bölgedeyiz. Şu an bulunduğumuz mevki, Cancık Mağarası'nın alt kısımlarında yer alıyor. Cancık Mağarası'nın geçmişi, mazisi 9. yüzyıla kadar dayanıyor. 1500'lü yıllara kadar Hristiyanlar tarafından ibadethane, manastır olarak kullanılmış. Kuvayımilliye döneminde, 1920 yılında Fransız işgali sırasında, Milli Mücadele'de Kuvayımilliye güçlerimiz burada karargâh kurarak 22 gün 22 gece direnmişlerdir. Kahramanmaraş'ta Cancık Mağarası'nın bulunduğu mevkii hemen hemen bütün yerel halk bilir. Mağaramız 10 metre yüksekliğinde, 78 metre çapında, geniş bir yer" dedi.

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Mağaranın restorasyon yapılıp turizme kazandırılacağını ifade eden Muhtar Boru, "Turizm İl Müdürümüz ve Müze İl Müdürümüzle yaptığımız görüşmelerde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz ile Müze Müdürlüğümüzün şu an protokol aşamasında olduklarını öğrendik. İnşallah yapım aşamasına geçilecek. Cancık Mağarası'nın tarihi dokusunu gün yüzüne çıkaracaklar. Etrafında kapsamlı bir çevre düzenlemesiyle, yakın zamanda mağaramızı turizme kazandırmaya gayret edeceğiz inşallah. Tabii ki şehrimize, kentimize çok yakın bir bölgede bulunuyor. Manzara olarak da zaten en çok o etkiliyor. Şehrimize çok yakın, geniş bir manzaraya sahip bir bölgede mağaramız bulunuyor. Zamanla elle oyulmuş bir mağara. 10 metre yüksekliğinde, 78 metre çapında bir yer. Tarihi dokusunu bozmadan, inşallah Büyükşehir Belediyemiz ve Müze Müdürlüğümüzle birlikte, dediğim gibi, protokol aşamasında olan çalışmaların hayata geçirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.