Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ile Afşin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sürücü ve yolculara KADES uygulaması ve başvuru mekanizmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kahramanmaraş’ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yol kontrol noktasında farkındalık çalışması gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Afşin Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Afşin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek faaliyette, 'kadına şiddete sıfır tolerans' temasıyla sürücü ve yolcular bilgilendirildi.

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Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele, başvuru mekanizmaları ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi veren ekipler, toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla bilgilendirme broşürleri dağıttı.