Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kahraman Kadın Üretici Pazarı açıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın emeğini desteklemek, kadın girişimciliğini teşvik etmek ve üreten kadınları doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla kurulan Kahraman Kadın Üretici Pazarı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programla açıldı.

Açılış programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini vurguladı. Kadınların ekonomik hayatta güçlenmesinin aile ekonomisine ve şehrin gelişimine büyük katkı sağladığını belirten Kaya, Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, KADEM ve İstiklal Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Kahraman Kadın Akademisi ve mobil uygulamanın ardından yeni bir adımı hayata geçirdiklerini ifade etti.

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120 üretici el emeği ürünlerini satışa sunacak

Evlerinde ve imalathanelerinde gıda, hediyelik eşya, giyim, ev tekstili ve el sanatları alanlarında üretim yapan yaklaşık 120 kadın üreticinin ürünlerini vatandaşlarla buluşturacağını aktaran Kaya, "Bugün burada 120 kadın üreticimizin kendi emeklerini, el emeklerini, özellikle evlerinde ve imalathanelerinde yapmış oldukları ürünleri Binevler Semt Pazarında tanıtmasını ve satışla gelirlerini sağlamasını, kendi ayakları üzerinde durmalarını da Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla gerçekleştirdik. İnşallah hem mobil uygulamadaki hem Kahraman Kadın Akademisindeki eğitim çalışmalarıyla ekonomik güçlendirme anlamında üretici merkezimizin temsili açılışını burada yaptık ama aslında semt pazarımızda da bunu yürüteceğiz" dedi.

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Kaya, sürece verdikleri desteklerden dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkür ederek, pazarlama, iş geliştirme, eticaret eğitimleri, Mobil Çarşı uygulaması, Kadın Sanat ve Yaşam Merkezleri ile aile danışmanlığı hizmetlerinin de sürdüğünü kaydetti.

"Kahramanmaraş'ın örnek bir vilayet haline gelmesi için çalışıyoruz"

Program kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Miraç Akbulut ise 25 Kasım dolayısıyla sabah saatlerinde valilik bünyesinde Büyükşehir Belediyesi ve ilgili il müdürlüklerinin katılımıyla toplantı düzenlediklerini bildirdi. Görüşmelerde kentteki kadınların güvenliği, can güvenliği, istihdamı ve iyileştirme adımlarının ele alındığını, mevcut verilerin paylaşıldığını belirten Akbulut, kadınların el emeği ürünlerinin semt pazarında satışa sunulmasının istihdama önemli katkı sağlayacağını söyledi.

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Kadın istihdamına yönelik desteklerin süreceğini vurgulayan Vali Yardımcısı Akbulut, "Kadına yönelik istihdama dair bütün desteklerimizi hem valilik hem belediye hem il müdürlüğümüz olarak sunmaya devam ediyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen tüm arkadaşlara ben çok teşekkür ediyorum. Başta tekrar belirtmek istiyorum Fırat Görgel başkanımıza, ekip arkadaşlarına, Genel Sekreter Yardımcımıza, il müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu desteklerimiz devam edecek. İnşallah Kahramanmaraş'ı bu konuda anılan, örnek gösterilen bir vilayet olma yolunda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.