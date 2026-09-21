Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 10 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 14 bin 336 sentetik ecza hapı, 29 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ile pompalı tüfek ele geçirildi.
Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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