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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 10 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 14 bin 336 sentetik ecza hapı, 29 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ile pompalı tüfek ele geçirildi.

        Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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