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        Osmaniye'de kaybolan kişinin cesedi Kahramanmaraş'ta bulundu

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ailesinin 26 Ağustos'ta hakkında kayıp ihbarında bulunduğu A.Y'nin (54) cesedi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulundu, olaya ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Osmaniye'de kaybolan kişinin cesedi Kahramanmaraş'ta bulundu

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ailesinin 26 Ağustos'ta hakkında kayıp ihbarında bulunduğu A.Y'nin (54) cesedi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulundu, olaya ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.

        Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan şüpheli T.K'nin Kahramanmaraş'ta ikamet ettiği belirlendi.

        Kahramanmaraş ve Osmaniye Cinayet Büro Amirlikleri ekiplerince Bahçelievler Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda T.K. yakalandı.

        Adreste yapılan aramada, T.K'ye ait cep telefonu ve telefona takılı hat muhafaza altına alındı.

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        Zanlının emniyetteki ifadesinde, A.Y'yi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi çıkışında aracının içerisinde boğarak öldürdüğünü, daha sonra Andırın ilçesi Geben mevkisinde bir yere gömdüğünü ve A.Y'den aldığı altınları ikametinde sakladığını itiraf ettiği belirtildi.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu A.Y'nin cesedi, jandarma sorumluluk bölgesindeki Geben mevkisinde, BOTAŞ boru hattı yakınında elleri bağlı halde bulundu.

        T.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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