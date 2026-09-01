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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'taki Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nı 2,7 milyon kişi ziyaret etti

        Kahramanmaraş'taki Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nı 2,7 milyon kişi ziyaret etti

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından uzun bir aranın ardından yeniden düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl 2,7 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 20:18 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'taki Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nı 2,7 milyon kişi ziyaret etti

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından uzun bir aranın ardından yeniden düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl 2,7 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

        Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM) ağustosta gerçekleştirilen fuar, kent sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşları da ağırladı.

        Sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra alışveriş imkanlarının da sunulduğu fuarda ziyaretçiler eğlenceli vakit geçirirken, kent esnafına ve yerel üreticilere de ekonomik katkı sağlandı.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, AA muhabirine, fuarın bu yıl yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

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        Fuarı 2,7 milyon kişinin ziyaret ettiğini belirten Kaya, fuarın yalnızca alışveriş ve eğlence alanı olmadığını, aileleri buluşturan ve yerel ekonomiyi, üretimi, kültürü ve sanatı bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

        Fuarda 210 esnafın hizmet verdiğini aktaran Kaya, kadın üreticileri desteklemek amacıyla da özel alanlar oluşturduklarını belirterek, "60 kadın üreticimize ücretsiz stant alanları tahsis ettik. Her gün geleneksel oyunlar ve modern etkinliklerle çocuklarımızı ve gençlerimizi hem oyunla hem bilimle buluşturduk." diye konuştu.

        Fuar kapsamında Karakucak Güreşi Türkiye Şampiyonası ile Peynir Festivali'nin de düzenlendiğini dile getiren Kaya, 18 ulusal sanatçının konser verdiğini, çok sayıda yerel sanatçının da sahne aldığını vurgulayarak, sanatçılara emekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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