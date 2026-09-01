Kahramanmaraş'ta hükümlüler belediye hizmetlerinde çalışacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, denetimli serbestlik kapsamında 150 hükümlünün belediye bünyesinde çalıştırılmasını öngören protokol imzalandı.

Kahramanmaraş Adliye Binası Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, hazırlanan protokolü imzaladı.

Törende konuşan Görgel, projenin kent için örnek bir çalışma olduğunu belirtti.

Hükümlülerin sosyal yaşama adaptasyonu kapsamında belediye hizmetlerinde çalışmalarına olanak sağlanacağını ifade eden Görgel, "Hem şehrimizin insanlarının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önemli bir çalışma olacak hem de hükümlülerimizin sosyal yaşama adaptasyonu bu vesileyle daha da hızlanmış olacak." dedi.

REKLAM

Görgel, hükümlüler için barınma merkezleri de hazırladıklarını belirterek, "400 kapasiteli bir barınma merkezimiz var. Şu anda 150 hükümlümüz ilk etapta bu çalışmadan faydalanacak. Sonrasında ihtiyaç olması halinde sayıyı artırma imkanı bulacağız." diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki de protokolün yaklaşık 150 hükümlüyle başlayacağını, ilerleyen süreçte protokolün genişletilmesinin planlandığını söyledi.

Protokol kapsamında hükümlülerin Büyükşehir Belediyesinin faaliyet alanındaki kamu hizmetlerinde görev alacağını aktaran Tiryaki, özellikle park ve bahçeler ile şehir temizliği, tertip ve düzen çalışmalarının öne çıktığını ifade etti.

REKLAM

Tiryaki, hükümlülerin cezalarını infaz ederken topluma faydalı olma imkanına da kavuşacağını belirterek, "Hükümlülerimiz hem cezalarını infaz ederken topluma faydalı olmanın verdiği ıslah edici katkıyla beraber topluma inşallah hizmet edecek." dedi.