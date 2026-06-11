Maraş dondurmasına lezzet veren salebin hasadı yapıldı

Ünlü Maraş Dondurmasına kıvamını, esnekliğini ve aromasını veren salep bitkisinin hasadı, Kahramanmaraş'taki Mado Çiftlik Evi'nde gerçekleştirildi.



Kentin tarımsal ve kültürel mirasını koruma misyonu kapsamında organize edilen etkinlikte, dondurma sektörünün en kritik hammaddesi olan salep yumruları toprak altından çıkarılarak sezonun ilk hasadı başarıyla tamamlandı.



Yetiştirilen salep orkidelerinin hasadı için tarım işçileri ve uzmanlar tarafından toprak altından titizlikle sökülen salep yumruları, kalitesini kaybetmemesi adına hızla yıkama ve işleme alanlarına sevk edildi.



Geleneksel ve modern yöntemlerin harmanlanmasıyla gerçekleştirilen hasat, dondurma üretim zincirinin ilk halkasını oluşturdu.



Kurutma işleminin tamamlanmasıyla birlikte taş değirmenlerde öğütülerek toz haline getirilecek olan salep, Maraş dondurmasının imalatında kullanılmak üzere üretime dahil edilecek.

