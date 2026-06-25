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        MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Metehan'dan muharrem ayı mesajı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan, muharrem ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 17:57 Güncelleme:
        MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Metehan'dan muharrem ayı mesajı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan, muharrem ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Metehan, muharrem ayının tüm dinler için önemli bir ay olduğunu belirterek, bu ayın birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

        Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan savaşların sona ermesi ve çocukların ölmemesi için dua edilmesi gerektiğini ifade eden Metehan, muharrem ayının manevi ikliminin insanlığa huzur ve kardeşlik getirmesini temennisinde bulundu.

        Muharrem ayının en önemli sembollerinden birinin aşure geleneği olduğunu kaydeden Metehan, farklı nimetlerin bir araya gelmesiyle hazırlanan aşurenin paylaşma ve dayanışma kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

        Metehan, birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, muharrem ayının milletçe daha güçlü bir dayanışmaya vesile olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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