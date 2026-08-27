Semicenk, Kahramanmaraş'taki uluslararası fuarda sahne aldı

Aile Yılı kapsamında "Ailecek Fuardayız" temasıyla düzenlenen fuar, konserler, alışveriş stantları, deneyim atölyeleri, yöresel lezzetler ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Semicenk'in söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.