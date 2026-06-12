Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu

        TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu

        TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta silahlı saldırının düzenlendiği Ayser Çalık Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 13:56 Güncelleme:
        TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu

        TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta silahlı saldırının düzenlendiği Ayser Çalık Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

        Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokuluna gelen komisyon üyeleri, okulda inceleme yaparak yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı.

        Komisyon Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, incelemelerin ardından okul bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtti.


        Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Beyazıt, şöyle konuştu:

        "Çok üzgün olduğumuz bir yerdeyiz. Bir öğretmenimizin ve 9 öğrencimizin şehit olduğu bir mekandayız. Tabii burada olan bu müessif olay sadece burada değil, Türkiye'nin tüm bölgelerinde, bütün milletimizin bağrında acı hissettirmiş ve Meclisimizde bütün partilerimizin oy birliğiyle bir komisyon kurulmuş ve komisyonumuz şu anda incelemelerini yapıyor. Bu olayın gerçekleştiği okulda da gereken incelemeleri, değerlendirmeleri yapıyoruz. Şimdi bundan sonra ilgili kurumları, ailelerimizi de dinleyerek, olaya müdahale olma noktasında gereken araştırmalarımızı, çalışmalarımızı yapma gayreti içerisinde olacağız."

        Olayın son derece vahim olduğunu vurgulayan Beyazıt, "Yerinde gördüğümüz zaman da gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Şimdi gittikten sonra bu gereken incelemeleri, değerlendirmeleri yapacağız. Başka okullarımızda, başka çocuklarımıza buna benzer hadiseler olmasın diye de bütün bir çalışmayı, gayretimizi geniş çapta tutarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.


        Komisyonun tüm detayları titizlikle değerlendireceğini ifade eden Beyazıt, gerekli görülen tüm önerilerin hazırlanacağını kaydetti.

        Kahramanmaraş İl Emniyet Müdür Yardımcısı Vahdet Korkmaz, komisyon üyelerine olay anına ilişkin bilgi verdi.

        Korkmaz, olayın ihbarla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden öğrenildiğini belirterek, "Olay yerine ulaştığımızda yaralı öğrenciler vardı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybedenler oldu. Cenazeleri morga kaldırdık. Akşam saatlerinde ailelerle görüşme sağlandı, sabah saatlerinde cenazeler ailelere teslim edildi. Olayı gerçekleştiren öğrenci, okulun üst kısmında bulunuyordu. Vatandaşların yoğun tepkisi nedeniyle cenaze, güvenlik amacıyla zırhlı araçla morga nakledildi." diye konuştu.


        Heyet, daha sonra Kahramanmaraş Valiliği'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

        - Olay

        Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokuluna 15 Nisan'da bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine başka okullarda devam etmesi kararlaştırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu
        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        10 kişinin öldüğü okulda inceleme yapan Komisyon Başkanı Beyazıt: Tüylerimi...
        10 kişinin öldüğü okulda inceleme yapan Komisyon Başkanı Beyazıt: Tüylerimi...
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara'ya gönderil...
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara'ya gönderil...
        TBMM Komisyonu Ayser Çalık Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu TBMM Araştır...
        TBMM Komisyonu Ayser Çalık Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu TBMM Araştır...
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yetkisizlik kararı
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yetkisizlik kararı
        HG Hospital'dan satış iddialarına ilişkin açıklama
        HG Hospital'dan satış iddialarına ilişkin açıklama
        Maraş dondurmasına lezzet veren salebin hasadı yapıldı
        Maraş dondurmasına lezzet veren salebin hasadı yapıldı