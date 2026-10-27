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        UNESCO Edebiyat Şehri'nde kültür şöleni

        Türkiye'nin tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, 10 gün boyunca kitapseverleri, yazarları ve yayınevlerini KAFUM Fuar Merkezi'nde buluşturdu. "Gel ve Fark Et" temasıyla gerçekleştirilen fuar, 400 bini aşan ziyaretçi sayısıyla kendi rekorunu yeniledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:35 Güncelleme:
        UNESCO Edebiyat Şehri'nde kültür şöleni

        Türkiye’nin tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, 10 gün boyunca kitapseverleri, yazarları ve yayınevlerini KAFUM Fuar Merkezi’nde buluşturdu. "Gel ve Fark Et" temasıyla gerçekleştirilen fuar, 400 bini aşan ziyaretçi sayısıyla kendi rekorunu yeniledi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, 10 gün süren yoğun bir kültür sanat maratonunun ardından sona erdi. Bu sene UNESCO Edebiyat Şehri ünvanıyla gerçekleştirilen ilk kitap fuarı olma özelliğini de taşıyan organizasyon, yoğun ziyaretçi ilgisi, yazar, yayınevi ve kitapseverlerin yoğun katılımıyla şehrin kültür sanat hafızasını tazeledi.

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        Ziyaretçi sayısı 400 bini aştı

        Bu sene "Gel ve Fark Et" temasıyla gerçekleştirilen 11. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, 400 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayarak rekor tazeledi. Fuar boyunca edebiyat, sanat ve düşünce camiası Kahramanmaraş’ta buluşurken, düşüncenin ve sanatın nabzı Kahramanmaraş’ta atarken, katılımcılar binlerce kitabı inceleme ve sevilen yazarlarla bir araya gelme fırsatı buldu.

        Fuar, farklı yaşlardan okurlara binlerce kitabı keşfetme olanağı sundu. Ziyaretçiler, kitap stantlarını gezmenin yanı sıra sevdikleri yazarlarla bir araya gelerek edebiyat ve düşünce dünyasına ilişkin sohbetlere katıldı. Etkinlik süresince fuar alanında süren hareketlilik, organizasyonun şehir yaşamına kattığı kültürel canlılığı da önemli katkılar sundu.

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        Fuara 400 yazar ile 150 yayınevi katılım gösterirken, 50 farklı söyleşi etkinliği ile de uzman isimler, deneyimlerini ve görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Hafta boyunca düzenlenen imza günleri ve söyleşiler sayesinde okurlar, sevdikleri yazarlarla birebir sohbet etme ve eserlerini imzalatma fırsatı yakaladı.

        Yerel Edebiyatı Güçlendiren Organizasyon

        Kahramanmaraşlı yazarların eserlerinin de sergilendiği organizasyon, yerel edebiyatın tanıtılmasına ve şehrin kültürel birikiminin geniş kitlelere aktarılmasına imkân sağladı. Kitap tutkunları, Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği kalemleri ve yerel edebiyatın farklı seslerini yakından tanıma fırsatı bulurken, yazarlar da eserlerini yeni okurlara ulaştırdı. Bu yönüyle organizasyon, Kahramanmaraş’ın kültürel hafızasının ve edebiyat geleneğinin tanıtılmasına katkı sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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