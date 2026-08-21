SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta nefes darlığının aort damarındaki nadir yırtılmadan kaynaklandığı belirlenen 49 yaşındaki Asım Köse, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Yaklaşık bir ay önce nefes darlığı şikayetiyle Gaziantep'teki hastaneye başvuran polis memuru Köse, şikayetleri geçmeyince KSÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinden destek istedi.

Bu sürede tat ve koku kaybı da yaşamaya başlayan Köse'ye yapılan tetkiklerde, aort damarındaki yırtılmanın, kalbin sağ tarafında yaklaşık 2 santimetrelik delik oluşturduğu ve bunun sonucunda akciğerlere fazla miktarda kan giderek ciddi nefes darlığına neden olduğu belirlendi​​​​​​​.

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Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kirişçi ve ekibi tarafından ameliyata alınan Köse'nin kalbinin sağ tarafındaki delik, özel yamalarla kapatıldı, aort damarındaki yırtık onarıldı ve akciğerlere giden damarlardaki darlık ve tıkanıklık giderildi.

- "Nadir görülen tablo"

Kirişçi, AA muhabirine, hastanın tetkiklerinde nadir görülen bir tabloyla karşılaştıklarını söyledi.

Normal şartlarda bu tür yırtılmaların damarın dışına doğru ilerleyerek ani ölüme neden olabileceğini belirten Kirişçi, şöyle konuştu:

"Ameliyat sırasında bunun gerçekten çok nadir görülen bir tablo olduğunu gördük. Literatür araştırmalarımızda böyle bir tablonun 100 binde 15 görüldüğünü tespit ettik. Hastamızı ameliyata alarak kalbin sağ tarafındaki yaklaşık 2 santimetrelik deliği özel yamalarla kapattık, aort damarındaki yırtığı onardık ve akciğerlere giden damarları açarak çok komplike bir operasyonu başarıyla tamamladık."

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Kirişçi, ameliyatın ardından Köse'nin iştahsızlık ve tat alamama şikayetlerinin ortadan kalktığını, rahat nefes alabildiğini ifade etti.

- "Hayatta kalmamın adeta bir mucize olduğunu söylediler"

Asım Köse de yaşadığı durumun çok nadir görüldüğünü öğrendiğini belirterek "Doktorlar hayatta kalmamın adeta bir mucize olduğunu söylediler. Şu anda çok iyiyim, çok şükür sağlığıma kavuştum. Emeği geçen bütün hocalarıma ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Köse'nin eşi Fatma Köse ise eşinin ameliyatın ardından rahat nefes alabildiğini ve yemek yiyebildiğini ifade ederek tedavisinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.