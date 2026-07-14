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        15 Temmuz şehidi Barış Efe, Karabük'te mezarı başında anıldı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Barış Efe, Karabük'ün Eflani ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 17:30 Güncelleme:
        15 Temmuz şehidi Barış Efe, Karabük'te mezarı başında anıldı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Barış Efe, Karabük'ün Eflani ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Karabük Valiliği tarafından Efe'nin Çukurören köyü mezarlığındaki kabrinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Daha sonra Vali Oktay Çağatay, Eflani Kaymakam Vekili ve Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver ve protokol üyeleri, anne Nazife Efe eşliğinde şehidin mezarına karanfil bıraktı.

        Protokol üyeleri, şehit ailesinin köydeki evini de ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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