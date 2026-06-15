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        27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali sona erdi

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali atölye etkinliğiyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 15:36 Güncelleme:
        27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali sona erdi

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali atölye etkinliğiyle tamamlandı.

        Safranbolu Belediyesince Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festivalde, belgesel film gösterimleri, sergiler, söyleşiler ve belgesel film atölyeleri düzenlendi.

        Festivalin son gününde de Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde "Belgesel Film Yarışması'nda" finale kalan eserlerin gösterimleri ile ebeveyn ve çocuk deneyim atölyeleri gerçekleştirildi.

        Safranbolu Belediyesi Müzik Okulu öğrencilerinin müzik dinletisi eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, çocuklar ve aileleri afiş tasarım, pano boyama, taş baskı ve taş boyama atölyelerinde keyifli vakit geçirdi.

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