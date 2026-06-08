AK Parti Karabük İl Başkanı Salt'tan "disiplin süreci" açıklaması

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Ovacık ilçesinde düğünde kaydedilen görüntülere ilişkin ilgili teşkilat mensupları hakkında disiplin süreci başlatıldığını bildirdi.



Salt, yaptığı yazılı açıklamada, Ovacık ilçesindeki bir köy düğününde kaydedilen ve bazı sosyal medya platformları ile basın-yayın organlarında yer alan görüntülerin kamuoyunun gündemine geldiğini belirtti.





Söz konusu görüntülerin, AK Parti'nin kurumsal kimliği, teşkilat disiplini ve temsil sorumluluğu çerçevesinde İl Başkanlığı tarafından hassasiyetle değerlendirileceğini aktaran Salt, şunları kaydetti:





"Görüntülerde yer alan teşkilat mensuplarımız hakkında gerekli disiplin süreci başlatılmıştır. AK Parti olarak milletimizin değerlerini, toplumsal hassasiyetlerini ve kamu vicdanını her zaman öncelikli görmekteyiz. Bu anlayışa zarar verebilecek hiçbir tutum ve davranışın kabul edilmesi mümkün değildir. Konuya ilişkin süreç, İl Başkanlığımız tarafından titizlikle takip edilmekte olup, gerekli değerlendirmeler ilgili parti mekanizmaları içerisinde yürütülecektir."



