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        Bartın'daki kazada yaralanıp hastanede hayatını kaybeden kişinin cenazesi Karabük'te defnedildi

        Bartın'da 28 Eylül'de tır ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 23 yaşındaki Merve Yurdakul'un cenazesi, Karabük'te toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Bartın'daki kazada yaralanıp hastanede hayatını kaybeden kişinin cenazesi Karabük'te defnedildi

        Bartın'da 28 Eylül'de tır ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 23 yaşındaki Merve Yurdakul'un cenazesi, Karabük'te toprağa verildi.

        Kirazlı Köprü Barajı mevkisi tünel çıkışında meydana gelen kazada yaralanan Yurdakul, tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Memleketi Karabük'e getirilen Yurdakul'un naaşı, Kurtuluş Mahallesi Yukarı Doğantepe Camisi'nde kılınan namazın ardından Kapullu Mezarlığı'nda defnedildi.

        İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı tır, 28 Eylül'de Kirazlı Köprü Barajı mevkisi tünel çıkışında Karabük'ten Bartın'a yolcu taşıyan Hakkı Özdemir (53) idaresindeki 78 ST 967 plakalı minibüsle çarpışmış, sürücü Özdemir olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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