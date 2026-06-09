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        Filyos Çayı'na düşerek ölen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Erten'in cenazesi defnedildi

        Filyos Çayı'na düşerek 72 yaşında yaşamını yitiren CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Filyos Çayı'na düşerek ölen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Erten'in cenazesi defnedildi

        Filyos Çayı'na düşerek 72 yaşında yaşamını yitiren CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cenazesi toprağa verildi.


        Yakınları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Erten'in cenazesi, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Mescid-i Aksa Camisi'ne getirildi.

        Burada öğle vakti kılınan namazın ardından Erten'in cenazesi, 5000 Evler aile mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, Erten'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve vatandaşlar katıldı.

        Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden, Erten'in de içinde bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarında mola vermiş, araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağının kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapılmıştı.

        Erten'in cansız bedeni, gece boyu yürütülen çalışmalar sonucu dün sabah saatlerinde suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ilerideki HES kapağına takılı halde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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