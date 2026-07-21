GÜNCELLEME - Karabük'te anız ateşinden çıkan yangın kontrol altına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yakılan anız ateşinden çıkan yangın kontrol altına alındı.



Musalla Mahallesi mevkisinde tarlada yakılan anız ateşi, rüzgarın etkisiyle aniden açık araziye yayıldı.



Kuru otların tutuşmasıyla alevlerin kısa sürede büyümesi ve farklı noktalara dağılması üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme arazözleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.



Sarp ve kayalık arazideki yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 6 su tankeri, 1 greyder, 1 dozer ve 9 itfaiye aracıyla müdahale eden ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla alevleri kontrol altına aldı.



Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında onlarca dönüm alan yandı.

