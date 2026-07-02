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        Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

        Karabük İl Genel Meclisi temmuz ayının ilk toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

        Karabük İl Genel Meclisi temmuz ayının ilk toplantısı gerçekleştirdi.

        Meclis Başkan Vekili İsmail Bağçe, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçirmek ve kırsalda yaşayan hemşehrilerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

        Amaçlarının kaynakları en verimli şekilde kullanarak Karabük'ün her köşesine hizmet ulaştırmak olduğunu belirten Bağçe, "Yaz sezonunun başlamasıyla yol yatırımlarımıza hız verdik. Ovacık ilçemizde asfalt çalışmalarımız plan ve program dahilinde başarıyla devam etmektedir. Ekiplerimiz belirlenen takvim doğrultusunda çalışmalarını titizlikle sürdürmekte, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için büyük gayret göstermektedir. Sezon sonuna kadar hedeflediğimiz çalışmaları tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

        Bağçe, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçebilmek amacıyla ihtiyaç tespiti yapılan köylere prefabrik su depoları ile terfi hatları ulaştırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu çalışmalar sayesinde özellikle su ihtiyacının yoğunlaştığı dönemlerde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirler alınmakta, vatandaş odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda ihtiyaç duyulan her noktaya çözümler üretilmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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