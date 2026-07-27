Karabük Üniversitesi'nde eğitim ve şehir hayatı birlikte güçleniyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademik altyapısının yanı sıra öğrencilerine nitelikli kampüs yaşamı da sunuyor.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kütüphaneleri, etüt alanları, sosyal yaşam merkezleri ve öğrencilerin kullanımına sunduğu imkanlarıyla eğitim sürecini destekleyen üniversite, Karabük'te aday öğrencilere kapsamlı üniversite deneyimi sunuyor.



Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencilerin eğitim gördüğü üniversite, uluslararası kampüs yapısıyla şehrin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlıyor.



Öğrenciler, eğitim süreçlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle zenginleştirme fırsatı buluyor.



Ulaşım kolaylığı, barınma seçenekleri, öğrenci dostu hizmetleri ve canlı sosyal yaşamıyla dikkati çeken Karabük, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun tarihi dokusu, Yenice Ormanları'nın doğal zenginliği, Eflani, Eskipazar ve Ovacık'ın doğal alanları ile kültürel mirası sayesinde öğrencilere dersliklerin ötesinde yaşam alanı da sunuyor.



KBÜ'nün, YKS 2025 yerleştirme sonuçlarında lisans ve ön lisans programlarında yüzde 102,6 doluluk oranına ulaşması, Karabük’ün "öğrenci kenti" kimliğinin de tercihleri etkileyen önemli unsurlar arasında yer aldığını gösteriyor.

