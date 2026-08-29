Karabük'e 77 yeni hekim kadrosu tahsis edildi

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında Karabük’e 77 yeni hekim kadrosu tahsis edildiğini açıkladı.

Yeni kadrolarla Karabük'ün sağlık alanındaki insan kaynağının daha da güçleneceğini belirten Şahin, tahsis edilen kadroların 8'inin uzman tabip, 69'unun ise tabip kadrosundan oluştuğunu bildirdi.

Tabip kadrolarının Karabük merkez ile Safranbolu, Yenice, Eflani, Eskipazar ve Ovacık'taki sağlık kuruluşlarına dağıtıldığını belirten Şahin, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine 27, Safranbolu Devlet Hastanesine 10, Yenice İlçe Devlet Hastanesine 7, Eskipazar İlçe Devlet Hastanesine 5 ve Eflani İlçe Devlet Hastanesine 4 tabip kadrosu tahsis edildiğini, diğer tabip kadrolarının ise il ve ilçelerdeki toplum sağlığı merkezleri, İl Sağlık Müdürlüğü, acil sağlık hizmetleri istasyonu ve ambulans servisi komuta kontrol merkezinde görevlendirilmek üzere ayrıldığını kaydetti.

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Karabük’te sağlık yatırımlarının yanı sıra hekim kadrosunun güçlendirilmesine de büyük önem verdiklerini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Karabük'ümüzün sağlık altyapısını yatırımlarımızla güçlendirirken sağlık hizmetlerinin temel unsuru olan hekim kadromuzu da büyütüyoruz. Son DHY Kurası kapsamında tahsis edilen 8 uzman tabip ve 69 tabip olmak üzere toplam 77 yeni hekim kadrosu, merkezimizden ilçelerimize kadar sağlık hizmetlerimize önemli bir güç katacaktır. Hemşehrilerimizin nitelikli sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için ihtiyaçlarımızı yakından takip etmeye, yeni yatırımlar ve yeni kadrolarla Karabük'ümüzün sağlık altyapısını daha ileriye taşımaya devam edeceğiz."

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Şahin, Karabük'ün sağlık alanındaki taleplerine verilen destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür ederek, yeni hekim kadrolarının Karabük'e ve tüm hemşehrilere hayırlı olmasını diledi.