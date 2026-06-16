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        Karabük'e Kayak Eğitim Merkezi Yapılacak

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, kentte Karabük'te önemli bir yatırımın daha hayata geçirileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Karabük'e Kayak Eğitim Merkezi Yapılacak

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, kentte Karabük’te önemli bir yatırımın daha hayata geçirileceğini açıkladı.

        Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile bir araya gelerek Keltepe Kayak Eğitim Merkezi, Eğitim Pisti ve Yürüyen Bant ile Yenice ilçesi Yortan Beldesi Sentetik Futbol Sahası Aydınlatma Yapım İşi için protokol imzaladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'in de hazır bulunduğu imza töreninde, Karabük'ün gençlerine ve spor camiasına önemli katkılar sunacak yatırımlar değerlendirildi.

        Şahin, Keltepe Kayak Merkezi'nin her geçen gün geliştiğini belirterek, "Karabük'ümüzün önemli değerlerinden biri olan Keltepe Kayak Merkezimizi daha güçlü altyapıya kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmzalanan protokolle hayata geçirilecek Kayak Eğitim Merkezi, gençlerimizin ve sporcularımızın modern şartlarda eğitim almasına imkan sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

        Şahin, eğitim pisti ve yürüyen bant yatırımıyla tesisin kullanım kapasitesinin artacağını, özellikle çocuklar ve kayak sporuna yeni başlayan vatandaşlar için önemli imkan oluşturulacağını kaydederek, "Amacımız Keltepe'yi sadece kış aylarında değil, yılın her döneminde ilgi gören, spor ve turizme katkı sunan bir merkez haline getirmektir. Karabük'ümüze kazandırılan bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

        Keskinkılıç da yapılan yatırımların yalnızca Keltepe ile sınırlı olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Karabük'ün dört bir yanında gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Keltepe Kayak Merkezimize kazandırılacak Konaklamalı Kayak Eğitim Merkezi ve eğitim pisti yatırımları, ilimizin kış sporları alanındaki potansiyelini daha da artıracaktır. Bunun yanında Yenice ilçemize bağlı Yortan Beldemizdeki sentetik futbol sahasının aydınlatılmasıyla gençlerimiz daha modern ve güvenli bir ortamda spor yapma imkânına kavuşacaktır. Karabük'ümüzün spor altyapısını güçlendiren bu yatırımların şehrimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Galeri
        Galeri

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