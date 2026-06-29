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        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te 112 santimetre boyunda yaklaşık 11 kilogramlık turna balığı yakalandı

        Karabük'te 112 santimetre boyunda yaklaşık 11 kilogramlık turna balığı yakalandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde amatör balıkçının oltasına 112 santimetre boyunda ve 10 kilo 800 gram ağırlığında turna balığı takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Karabük'te 112 santimetre boyunda yaklaşık 11 kilogramlık turna balığı yakalandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde amatör balıkçının oltasına 112 santimetre boyunda ve 10 kilo 800 gram ağırlığında turna balığı takıldı.

        Bostancılar Göleti'ne arkadaşlarıyla balık avlamaya giden Ozan Mahir Oğuz, oltasını suya bıraktı.

        Bir süre sonra oltasına balık takıldığını fark eden Oğuz, yakaladığı turnayı arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarabildi.

        Oğuz ve arkadaşları, göletin kenarına aldıkları turna balığını 112 santimetre ve 10 kilo 800 gram olarak ölçtü.

        Balığın sudan çıkarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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