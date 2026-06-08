Karabük'te 2 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında

Karabük'te 2 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. 100. Yıl Mahallesi 1003. Cadde'de gece saatlerinde ikisi park halinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda 3 aracın çarpışması, savrulan araçların park halindeki 2 araca zarar vermesi yer alıyor.

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