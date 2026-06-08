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        Karabük'te 2 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında

        Karabük'te 2 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Karabük'te 2 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında

        Karabük'te 2 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        100. Yıl Mahallesi 1003. Cadde'de gece saatlerinde ikisi park halinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 sürücü ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kayıtlarda 3 aracın çarpışması, savrulan araçların park halindeki 2 araca zarar vermesi yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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