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        Karabük'te bıçaklı kavga: 38 yaşındaki adam ağır yaralandı

        Karabük'te kız arkadaşı tarafından iki ekmek bıçağıyla yaralandığı öne sürülen 38 yaşındaki Fuat G. ağır yaralandı. Olayın şüphelisi kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Karabük'te bıçaklı kavga: 38 yaşındaki adam ağır yaralandı

        Karabük’te kız arkadaşı tarafından iki ekmek bıçağıyla yaralandığı öne sürülen 38 yaşındaki Fuat G. ağır yaralandı. Olayın şüphelisi kadın gözaltına alındı.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Gül Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Gözde T. (31) ile erkek arkadaşı Fuat G. (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine evin mutfak bölümünde Gözde T.’nin Fuat G.’yi iki ekmek bıçağıyla yaraladığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Fuat G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fuat G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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        Olayın ardından Gözde T. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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