Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü. Hanköy köyü mevkisindeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına, ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 2 su tankeri ve aralarında teknik personelin de bulunduğu 16 personelle müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

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