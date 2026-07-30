Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü. İlçeye bağlı Arslanlar köyü yakınlarındaki anız alanında yangın çıktı. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları gerçekleştirilen bölgede yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

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