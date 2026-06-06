Karabük'te çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü. Ozanköy köyü yakınlarındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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