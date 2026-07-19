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        Karabük'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Karabük'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        U.Ç. idaresindeki 48 BAB 309 plakalı kamyonet, Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, kamyonetin çekici yardımıyla kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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