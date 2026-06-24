Karabük'te devrilen odun yüklü tırın sürücüsü yaralandı. A.I. (49) idaresindeki 78 YE 177 plakalı odun yüklü tır, merkeze bağlı Başköy köyü Baklabostan mevkisinde orman yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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