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        Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        O.P. (40) idaresindeki 71 AV 219 plakalı tır, D-100 kara yolunun Bayındır köyü mevkisinden Karabük istikametine döndüğü esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        O.P. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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