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        Karabük'te diyaliz hastasını taşıyan hasta nakil aracı yandı

        Karabük'te diyaliz hastasını taşıyan hasta nakil aracı, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 20:59 Güncelleme:
        Karabük'te diyaliz hastasını taşıyan hasta nakil aracı yandı

        Karabük'te diyaliz hastasını taşıyan hasta nakil aracı, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        E.Ç. (60) idaresindeki 78 BZ 702 plakalı hasta nakil aracı, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek diyaliz hastası Ş.C'yi (71) güvenli alana çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracı tamamen sardı.

        İhbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, hasta nakil aracı kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan, Ş.C'nin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki diyaliz tedavisinin ardından evine götürüldüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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