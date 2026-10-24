Karabük'te elektrikli bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda otomobille çarpışan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz'in (57) karıştığı kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kayıtlarda, otomobille çarpışan elektrikli bisikletin ve sürücüsünün kara yoluna savrulması yer alıyor.
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