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        Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 8 kişi taburcu edildi

        Karabük'te bir restoranda yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 8 kişi taburcu edildi

        Karabük'te bir restoranda yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        100. Yıl Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan 8 kişi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Hayati tehlikesi bulunmayan kişiler, yapılan müdahalelerin ardından sağlık durumlarının normale dönmesi üzerine taburcu edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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