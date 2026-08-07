Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 8 kişi taburcu edildi

Karabük'te bir restoranda yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



100. Yıl Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan 8 kişi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.



Hayati tehlikesi bulunmayan kişiler, yapılan müdahalelerin ardından sağlık durumlarının normale dönmesi üzerine taburcu edildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

