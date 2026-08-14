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        Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletteki 5 kişi yaralandı

        Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletteki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 22:57 Güncelleme:
        Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletteki 5 kişi yaralandı

        Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletteki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        E.Ç. idaresindeki 78 ACJ 724 plakalı hafif ticari araç, Yeşil Mahalle Şehit Mehmet Esen Caddesi'nde S.B. yönetimindeki 78 ABU 987 plakalı elektrikli motosikletle çarpıştı.

        Kazada elektrikli motosikletteki sürücü S.B. ile H.M.A. (12), E.N.Ş. (10), E.N.Ş. (9) ve E.N.B. (6) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polislerce yapılan kontrolde, sürücü S.B'nin ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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