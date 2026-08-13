Karabük'te hemzemin geçitte lokomotifle tır çarpıştı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da hasar meydana geldi.

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