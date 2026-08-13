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        Karabük'te hemzemin geçitte lokomotifle tır çarpıştı

        Karabük'te hemzemin geçitte çarpışan lokomotif ile tırda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Karabük'te hemzemin geçitte lokomotifle tır çarpıştı

        Karabük'te hemzemin geçitte çarpışan lokomotif ile tırda hasar oluştu.

        E.A. idaresindeki DE 33 053 numaralı lokomotif, Kılavuzlar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan E.Y. yönetimindeki 41 AOZ 501 plakalı demir yüklü tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da hasar meydana geldi.

        Kazanın ardından bölgede bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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