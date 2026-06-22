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        Karabük'te iki cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Karabük'te iki cipin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Karabük'te iki cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Karabük'te iki cipin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        B.C.C. idaresindeki 78 AAY 732 plakalı cip ile A.Y.I. yönetimindeki 34 BYT 214 plakalı cip, Ergenekon Mahallesi Safir Sokak'ta çarpıştı.

        Kazada, sürücü B.C.C. ile diğer araçtaki E.I. ve D.I. (9) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan polis, B.C.C'nin sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiğini belirledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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