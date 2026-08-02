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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 18:31 Güncelleme:
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        H.C. idaresindeki 34 NS 6342 plakalı otomobil, Babasultan Kavşağı'nda A.Ş. yönetimindeki 19 AGY 314 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü H.C, araçta bulunan C.C, B.E.C ve Ö.K. (11) ile diğer otomobildeki H.Ş, N.S.Ş. (13) ve A.I. yaralandı.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.I'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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