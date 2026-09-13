Karabük'te iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi
Karabük'te iklim değişikliği farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Karabük'te iklim değişikliği farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Kemal Güneş Caddesi'ndeki etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından stant kuruldu.
Etkinlikte iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.
Çocuklar etkinlik alanında oluşturulan "İklim Ağacı"na iklim değişikliğiyle ilgili dilek, öneri ve mesajlarını yazdı.
Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yasin Eren de katıldı.
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