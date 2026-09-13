Karabük'te iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yasin Eren de katıldı.

Çocuklar etkinlik alanında oluşturulan "İklim Ağacı"na iklim değişikliğiyle ilgili dilek, öneri ve mesajlarını yazdı.

Kemal Güneş Caddesi'ndeki etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından stant kuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.